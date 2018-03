Lula assiste final da Copa com José Alencar no hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o vice-presidente José Alencar neste domingo, 11, no fim da tarde. Lula permaneceu no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por cerca de meia hora e, segundo informou o dr. Roberto Kalil Filho, que acompanhou a visita, Lula e Alencar "conversaram um pouco" e assistiram à final da Copa.

"Foi tudo tranquilo. O presidente chegou, ficou vendo o final do jogo com ele, conversaram um pouquinho e Lula foi para Brasília. Ficaram batendo papo e vendo o jogo, nada de mais", disse o médico. Alencar está na UTI acompanhado da mulher, Mariza, segundo o médico.

Kalil Filho voltou a explicar aos jornalistas que o vice-presidente passou esta manhã por uma angioplastia, procedimento realizado para desobstruir uma das artérias do coração. "Foi feita a desobstrução da principal artéria do coração. Isso foi feito hoje de manhã e foi feito com sucesso. O vice-presidente Alencar se encontra estável. Ele está tranquilo e conversando", afirmou o médico. A recuperação desse tipo de cirurgia é rápida, segundo Kalil, e leva de dois a três dias.

O médico informou, ainda, que José Alencar passará pelas próximas sessões de quimioterapia entre amanhã e quarta-feira, antes de ter alta do hospital. As sessões de quimioterapia já estavam previstas, segundo Kalil Filho. "O estado do vice-presidente Alencar está estável, está ótimo. A alimentação está normal e tudo está dentro do esperado, graças a Deus", garantiu o médico.

Sem falar com os jornalistas, o presidente Lula deixou o hospital Sírio-Libanês por volta das 18 horas, de helicóptero. De acordo com informações da assessoria de imprensa da presidência, Lula segue ainda no domingo para Brasília.