Lula assiste final da Copa com José Alencar no hospital O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o vice-presidente José Alencar neste domingo, no fim da tarde. Lula permaneceu no hospital por cerca de meia hora e, segundo informou o médico Roberto Kalil Filho, que acompanhou a visita, Lula e Alencar "conversaram um pouco" e assistiram à final da copa. "Foi tudo tranquilo. O presidente chegou, ficou vendo o final do jogo com ele, conversaram um pouquinho e Lula foi para Brasília. Ficaram batendo papo e vendo o jogo, nada de mais", disse o médico. Alencar está na UTI acompanhado da mulher, Mariza, segundo o médico.