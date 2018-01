Lula assiste a primeira solda em gasoduto no Amazonas Com uma forte gripe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta quinta-feira em Coari, a 378 quilômetros de Manaus, a primeira solda na tubulação do gasoduto Coari-Manaus, cujas obras estão previstas para terminar em 21 meses. Lula assistiu a primeira solda na tubulação da plataforma de Urucu da Petrobras, a 279 quilômetros de Coari, e seguiu para um centro de convenções no município, lotado com cerca de 30 mil pessoas que tiveram transporte gratuito, lanches e dia de folga no trabalho público. De acordo com o comerciante João Carlos da Silva Monteiro, de 56 anos, embora não trabalhando no serviço público, fechou sua loja e veio ver o presidente. "Minha esposa trabalha na prefeitura e também está de folga, daí veio toda a família", afirmou. A assessoria da prefeitura confirma que pagou, sem divulgar o valor, aos cerca de 2 mil moto-taxistas da cidade, que usavam camisetas doadas pela prefeitura com a frase "Moto-Táxi do Gasoduto", para fazer o transporte de graça até o local do evento. Alguns taxistas afirmaram que tiveram gasolina paga para trabalhar no evento, mas não foi confirmado pela assessoria. No evento, um grupo de jovens de um centro universitário cantou para Lula "Para não dizer que não falei de flores", que ouviu sentado e cabisbaixo. Depois atribuiu sua falta de entusiasmo à gripe. "Acordei com uma dor nas costas que pensava que ia morrer. Me falaram que eu estava sentindo na pele o que é ficar gripado em um lugar tão úmido quanto a Amazônia", brincou. "Mas vocês me fizeram ganhar o dia". Em seu discurso, o presidente frisou o fato de o contrato de licitação vencido pelas empresas Andrade Gutierrez e Carioca exigir a contratação de mão de obra local. "Dos 3,4 mil empregos diretos, pelo menos 60% serão destinados para moradores do município", afirmou. Lula se convidou para participar da inauguração do gasoduto, prevista para 2008. "Não sei se vou estar morando em Brasília ou São Bernardo, mas quero que o governador Eduardo Braga (do Amazonas, candidato à reeleição), que será o governador, me convide para o evento", disse. Gasoduto O gás que será produzido por Urucu não tornará o País auto-suficiente em gás liquefeito de petróleo (GLP) e não influenciará na crise Brasil-Bolívia: toda a produção, estimada em 5,5 milhões de metros cúbicos por dia, será para o mercado amazonense. "O gás que será gerado e os royalties da exploração é para os sete municípios ao longo do gasoduto, de Coari até Manaus. O preço não compensaria transportar este gás até o Sudeste, demandaria mais uns seis anos e muitos milhões de dólares", afirmou o presidente da Petrobras Sergio Gabrielli. Na próxima semana a Petrobras vai anunciar o custo total do gasoduto.C