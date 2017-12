Lula assiste à posse de Rafael Correa no Equador O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta segunda-feira ao Equador, onde assiste à posse do novo presidente do país, Rafael Correa, no Congresso Nacional. Logo após o fim da cerimônia, Lula deve retornar ao Brasil. Até domingo, o Palácio do Planalto informava que o presidente brasileiro participaria do almoço que Correa oferecerá aos chefes de Estado após a posse. Posteriormente, a participação de Lula no almoço foi cancelada. Fontes diplomáticas dizem que o governo brasileiro não via com bons olhos a presença de Lula no evento, ao lado do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que também compareceu à cerimônia. Setores do Itamaraty, no entanto, argumentam que embora o iraniano seja um adversário dos Estados Unidos e um político linha dura, o Brasil tem boas relações comerciais com o país. O presidente da Argentina, Nestor Kirchner, não compareceu à posse de Rafael Correa por causa da presença do iraniano. O governo e a Justiça argentinos acusam autoridades iranianas pelo atentado à embaixada israelense em Buenos Aires. Lula, que chegou acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, não utilizou o Aerolula para sua viagem ao Equador. Ele chegou ao país no Boeing 737 da Presidência, conhecido como "Sucatinha", pois a outra oficial está em manutenção. Além de Lula e Ahmadinejad, também participaram da cerimônia os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, da Bolívia, Evo Morales, do Chile, Michelle Bachelet, da Nicarágua, Daniel Ortega, da Colômbia, Alvaro Uribe, e do Peru, Alan Garcia.