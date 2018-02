Lula assiste a documentário sobre seu governo O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assistiu na noite desta terça-feira a pré-estreia do documentário "Pela primeira vez", que narra os últimos dias do seu governo e a passagem de poder para a presidente Dilma Rousseff. O filme foi exibido no Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cenforpe) Ruth Cardoso, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde cerca de 200 pessoas acompanharam a exibição do filme dirigido por Ricardo Stuckert, ex-fotógrafo de Lula na Presidência da República.