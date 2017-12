Lula assina protocolos para obras de saneamento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da assinatura de protocolos de intenção para obras de saneamento básico em 11 Estados brasileiros e no Distrito Federal. A cerimônia ocorre às 11h30, no Palácio do Planalto, com a presença do ministro das Cidades, Márcio Fortes, de representantes de empresas concessionárias e de governos estaduais e municipais. No total, 670 mil famílias das cinco regiões do país - Norte (Pará e Roraima), Nordeste (Ceará, Paraíba e Pernambuco), Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) e Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) - devem ser beneficiadas com os 33 protocolos que serão firmados no âmbito do programa Saneamento para Todos. Criado em 2005 para financiar operações de crédito de saneamento básico, o programa substituiu outros quatro (Pró-Saneamento, Pró-Sanear, Pró-Comunidade e FCP/SAN) que vinham funcionando desde 1996.