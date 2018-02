Lula assina projetos que cria mais 13,5 mil novos cargos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje projetos de lei criando cerca de 13.500 novos cargos no serviço público federal. Deste total, 1.400 são funções comissionadas - que não exigem concurso, os apadrinhados políticos - e gratificações para quem já está na carreira. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Do total de novos cargos, cinco mil serão para os quadros da Polícia Federal (PF) e um mil para a Polícia Rodoviária Federal. As mensagens dos projetos enviados ao Congresso serão publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União. Lula ainda assinou, pela manhã, Medidas Provisórias (MPs) que concedem reajuste salarial para 300 mil servidores públicos.