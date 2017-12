Lula assina MP que eleva mínimo para R$ 380 a partir de abril O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória elevando de R$ 350 para R$ 380 o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril. De acordo com informações da Presidência da República, a medida provisória foi assinada na última quinta, 29, à noite e será publicada em uma edição extra do Diário Oficial, que irá circular com data desta sexta. Também será publicado nesta edição extra um projeto de lei que fixa em R$ 850 o piso salarial dos professores da rede pública. O governo decidiu pelo salário mínimo de R$ 380 em dezembro, aumento equivalente a inflação de 2006 mais 5% de aumento real, e acertou o pagamento desse valor a partir de 1º de abril. Como a Câmara não votou o projeto, o presidente Lula assinou a MP. O projeto orçamentário de 2007 previa um valor de R$ 375 para o mínimo, enquanto as centrais reivindicavam R$ 420. Por causa da revisão para baixo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), no entanto, a área econômica vinha defendendo um valor de R$ 367. Este texto foi ampliado às 19h39.