Lula assina Medida Provisória que cria a TV Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje uma medida provisória para a criação da Empresa Brasil de Comunicação. A MP será publicada amanhã, no Diário Oficial da União. A nova organização, conhecida como TV Brasil, abrigará emissoras de televisão, rádio e internet. Para formar a rede, serão unidas as estruturas da Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás) e da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) - responsável pela coordenação da TVE do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil.