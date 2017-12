Lula assina hoje Declaração sobre liberdade de imprensa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje à tarde a Declaração de Chapultepec, um documento que visa difundir a importância da liberdade de expressão e de imprensa no mundo. A solenidade de assinatura ocorre às 16 horas, no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi. Resultado de um encontro promovido pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) há 12 anos, na Cidade do México, a carta de princípios estabelece dez pontos básicos para o desempenho eficiente da liberdade de informação nas democracias. Chapultepec é o nome do castelo mexicano onde foi realizada, no dia 11 de março de 1994, a conferência da SIP.