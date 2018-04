Lula assina decreto que prevê projeto social no Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje, em solenidade no Palácio do Planalto, decreto que institui o Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo. Em rápido discurso, Lula explicou que o grupo terá por objetivo aproximar o cidadão comum do bloco econômico. O conselho se reunirá quatro vezes por ano para apresentar sugestões na área social. "O Mercosul precisa extrapolar a visão de que só discute questões econômicas e tributárias", disse Lula, na cerimônia. "(O conselho) é um instrumento que permite à sociedade civil extravasar o que acha melhor", disse Lula. Ele lembrou que as primeiras eleições para o Parlamento do Mercosul ocorrem em 2010. "Quem não se elegeu (nas eleições municipais) pode concorrer a uma vaguinha no Mercosul", brincou o presidente.