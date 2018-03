Lula assina decreto de laptop por R$ 1 mil para professor O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará hoje, em solenidade em Brasília, decreto que cria o projeto Computador Portátil para os Professores. Pelo projeto, os professores de escolas públicas e privadas poderão adquirir um computador portátil pelo preço de R$ 1 mil, com frete e seguro inclusos. A compra poderá ser financiada por dois anos. O projeto, segundo o governo, não envolve recursos orçamentários e conta com a adesão de empresas fabricantes de computadores e de bancos públicos e privados, na criação de linhas de crédito. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos será responsável pela captação dos pedidos e entrega dos computadores no endereço indicado pelo professor. O objetivo do projeto é atender cerca de 3,4 milhões de professores em atividade de educação continuada.