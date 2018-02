Lula aproveita reunião para defender ações do governo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o lançamento do primeiro navio do Programa de Modernização e Expansão da Transpetro (Promef), para defender a continuidade das ações do governo. Embora não tenha citado o nome de Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à Presidência da República, Lula afirmou que não se pode mudar o que foi feito no Brasil. "Sabemos que fazer é difícil, mas derrubar é fácil".