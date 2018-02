Lula aproveita dia ensolarado de férias no Guarujá

GUARUJÁ - Acompanhado de familiares, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, aproveitou muito bem o sol forte e a temperatura de até 32 graus à sombra deste domingo. Lula passa férias na Praia do Monduba, que fica no interior do Forte dos Andradas, no Guarujá, a convite do ministro da Defesa, Nelson Jobim.

Lula não chegou a ser visto dando mergulhos na praia, mas os fotógrafos que alugaram um barco para vê-lo mais de perto, captaram imagens do ex-presidente com a mulher, Marisa Letícia, e um grupo de adolescentes, provavelmente seus netos, que o acompanham na hospedagem do forte. Seus filhos e noras também foram convidados.

Ao contrário do que se previa, nem um visitante ilustre esteve no quartel do Exército ontem, conforme garantiram os sentinelas que fazem a segurança do local. "O ex-presidente até pode receber convidados, mas se houvesse a previsão de visitas, os nomes seriam encaminhados para a guarita da portaria, que não recebeu qualquer orientação nesse sentido", informou um dos soldados. De acordo com fontes do governo federal, o ex-presidente tem hospedagem prevista no forte até o próximo dia 18, quando deverá deixar o local.

Um outro fato que chamou a atenção no dia de ontem foi que não apareceram curiosos para visitar a fortaleza no fim de semana, a fim de tentar falar com o ex-presidente, como aconteceu no decorrer da semana, desde quarta-feira, quando a população ficou sabendo que, pela sexta vez, Lula optou pelo quartel para passar suas férias.

Em janeiro do ano passado, o ex-presidente também esteve na fortaleza, ocasião em que teve oportunidade de estrear a nova suíte erguida no hotel especialmente para recepcioná-lo. É comum os militares que prestam serviço naquela unidade receberem familiares e amigos para o fim de semana no local, onde, além da praia com águas cristalinas, existem outros atrativos, como o verde exuberante e espécies raras da mata e da flora da região: um verdadeiro paraíso à beira-mar.