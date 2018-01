Lula apresentará pauta de reivindicações a prefeitos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que vai convocar os prefeitos de todo o País para uma reunião, em janeiro, em Brasília, para discutir temas como o analfabetismo, desmatamento, mortalidade e desnutrição infantil. "Sempre tem marcha de prefeitos em Brasília. Agora, eu quero apresentar uma pauta de reivindicação para os prefeitos", afirmou, durante evento do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília. "Estou convencido de que as políticas públicas do governo federal só alcançarão seus objetivos se os prefeitos e governadores estiverem engajados." Ao comentar o problema do desmatamento na Amazônia, o presidente lembrou que o maior porcentual de queimadas ocorre em poucos Estados e em 36 cidades. "Em vez de brigar na imprensa, é melhor chamarmos o governador e prefeito para pactuar com eles e que o prefeito seja o principal fiscal", disse o presidente. Entre os Estados que estão no topo do ranking do desmatamento, segundo levantamento apresentado nos últimos anos pelo Ministério do Meio Ambiente, estão Mato Grosso e Pará. Os governadores dos Estados, Blairo Maggi (PR) e Ana Júlia Carepa (PT), respectivamente, são aliados do Planalto. Ana Júlia, inclusive, estava presente à solenidade no momento em que o presidente discursava. Lula embarca, no início da noite de hoje, para o Rio de Janeiro, onde participa de um congresso sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e de um churrasco oferecido ao presidente da Rússia, Dmitri Medvedev.