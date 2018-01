Lula apresenta propostas para combater crime organizado O pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, nesta terça-feira, após audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto, que o combate à violência requer ação coordenada do governo federal com Estados e municípios. ?É preciso que haja ação rápida?, disse Lula, enfatizando que o crime organizado tem ramificações no mundo da política, da economia, do Judiciário e da polícia. Lula conversou com Fernando Henrique por cerca de uma hora e meia. Ele estava acompanhado do presidente nacional do PT, deputado José Dirceu (SP). Ao final da entrevista de Lula, o presidente Fernando Henrique disse que o combate ao crime organizado ?é uma verdadeira guerra? e que, ?em uma guerra, todos têm de estar mobilizados?. Quanto à proibição da comercialização dos celulares pré-pagos, o presidente informou que o governo está estudando os prós e os contras de se tomarem estas medidas. Lula e Fernando Henrique disseram que a segurança nacional é um problema grave que aflige o País. ?Não se trata de questão partidária ou política, é nacional? , disse o presidente, que ressaltou ainda que as propostas de Lula, que serão apresentadas à nação pelo PT, são coincidentes com as do governo federal. ?O mais difícil é torná-las realidade?, disse Fernando Henrique. ?Estamos aqui por causa da gravidade (da questão) e queremos que as nossas propostas sejam aceitas, porque questão de segurança não é de um ou outro partido?, emendou Lula. O presidente Fernando Henrique afirmou que, embora a responsabilidade imediata do combate ao crime seja dos Estados, isto não exime o Executivo de trabalhar integrado, em todos os níveis. ?Se queremos restabelecer a paz, todos temos de estar empenhados?, salientou Fernando Henrique, que pediu apoio ao Congresso para aprovar medidas que aguardam votação no Congresso, como a reforma do Judiciário. Fernando Henrique garantiu que está preocupado em elucidar a morte do prefeito de Santo André. ?É preciso saber se foi um crime comum ou de natureza política e até agora não foi encontrada elucidação política, e espero que não haja porque seria terrível?, declarou o presidente, que ressalvou, no entanto, que nenhuma hipótese deve ser descartada. Lula disse que foi ao encontro de Fernando Henrique ? o segundo desde o início do governo ? para pedir pressa nas investigações da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e solução rápida e integrada entre os níveis de governo para o combate ao crime organizado. ?Espero que não seja necessária a posse de um presidente em 2003 para que sejam tomadas medidas na área de segurança. Espero que quando chegar lá as coisas já estejam a contento?, declarou Lula, após o encontro. Em parte do deslocamento entre o aeroporto e o Palácio do Planalto, o carro em que estava Lula foi escoltado por batedores da Polícia Militar. José Dirceu, que acompanhou Lula na reunião no Planalto, disse que os petistas fizeram questão de dizer ao presidente que já haviam alertado quanto às ameaças de morte que os prefeitos e políticos do partido estavam sofrendo, que querem apuração imediata dos assassinatos, com a participação da Polícia Federal, porque o crime organizado tem de ser combatido. O PT quer ainda piso salarial nacional dos PMs, investimentos nas áreas de perícia e investigação, treinamento do pessoal e expulsão da corporação dos policiais corruptos. ?Essas são medidas emergenciais?, disse Dirceu. O presidente afirmou que o governo federal atuará dentro de suas atribuições constitucionais e irá além delas. Avisou que, no momento em que o Congresso voltar às suas atividades, o governo pedirá o esforço adicional para que os projetos relativos às segurança pública sejam votados rapidamente. Ele lembrou que alguns projetos estão há alguns anos em discussão. "Espero que o Congresso agora avance com mais rapidez". Ele disse que já obteve apoio dos presidentes da Câmara, Aécio Neves, do Senado, Ramez Tebet, e dos partidos que dão sustentação ao governo. O presidente observou que será necessário mudar a legislação em muitos pontos e citou o caso de advogados que se recusam a ser vistoriados por raio X quando entram em presídios. Ele disse que "nesse momento isto não pode mais acontecer. Precisamos manter a democracia, mas não confundir com prerrogativas que vão em benefício do criminoso".