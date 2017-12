Lula apresenta proposta formal de coalizão ao PMDB O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta quarta-feira, em sua primeira reunião institucional com a Executiva Nacional do PMDB, uma proposta formal em torno de sete pontos para montar um governo de coalizão no qual o partido deverá ter papel de destaque, ao lado do PT. Segundo relato do presidente do PMDB, Michel Temer, os pontos são os seguintes: 1 - Reforma política para garantir "uma representação transparente e responsável para constituir bons níveis de governabilidade"; 2 - Reforma tributária com redução gradual da carga de impostos e estímulos à iniciativa para investimentos; desoneração seletiva visando a produção de bens e serviços de consumo da população de baixa e média renda; 3- Política econômica, monetária e fiscal comprometida com um crescimento mínimo de 5% nos próximos quatro anos, controle da inflação e prioridade nos investimentos de infra-estrutura, educação, saúde, ciência e tecnologia; 4 - A evolução das despesas correntes deve ser inferior ao crescimento do PIB, priorizando a manutenção das despesas destinadas à melhoria das condições de vida das regiões metropolitanas, no que se refere à saúde, educação e infra-estrutura; 5 - Consolidação das políticas de transferência de renda em andamento e integração dessas políticas com ações de natureza educacional, técnica e superior para abrir oportunidades de emprego ou de atividades; 6 - Fortalecimento da federação, reexaminando as dificuldades fiscais de cada estado, enfrentando a questão da segurança pública com a colaboração dos três níveis de governo; 7 - Criação de um conselho político composto pelos partidos de coalizão para acompanhar as ações de governo. Temer afirmou que convocará a Executiva para se pronunciar sobre a proposta na próxima terça-feira e em seguida consultará o Conselho Político do partido, que tem cerca de 150 participantes, entre os quais as bancadas da Câmara e do Senado e os presidentes dos diretórios dos 27 Estados.