Lula apela para que Patrus componha chapa com Costa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva engrossou hoje o coro de apelos para que o ex-ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias (PT), aceite compor como vice na chapa encabeçada pelo senador Hélio Costa (PMDB) ao governo de Minas Gerais. Tendo Costa ao seu lado, Lula disse que confia na vitória do peemedebista, líder nas pesquisas de voto e que terá como principal adversário o governador Antonio Anastasia, pré-candidato tucano na disputa estadual. Para vencer Anastasia - que conta com o apoio do ex-governador Aécio Neves (PSDB) -, Lula sugeriu que Costa e os partidos aliados façam campanha "24 horas por dia".