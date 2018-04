Lula aparece no programa de Rosário O presidente Lula fez ontem sua primeira participação na propaganda eleitoral de Porto Alegre, quando pediu uma "reflexão" aos eleitores sobre "quem esteve junto ao governo federal nestes últimos anos" para que o País "pudesse atingir esse momento excepcional que o Brasil está vivendo". Ao pedir votos para a candidata à prefeitura Maria do Rosário (PT), disse que ela esteve junto com o governo "até nos momentos mais difíceis". A campanha de Rosário pressionava pela presença de Lula em Porto Alegre para tentar reverter sua desvantagem em relação ao prefeito José Fogaça (PMDB).