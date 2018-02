Lula aparece na sacada de seu apartamento no ABC O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou às 11h deste domingo, dia 2, para um grupo de jornalistas e populares que estão em frente ao seu prédio na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Foi sua primeira aparição pública desde que ele retornou ontem à noite para sua casa, onde foi recebido com uma festa organizada pelo PT e pelo prefeito da cidade, Luiz Marinho, que lhe entregou simbolicamente a chave da cidade.