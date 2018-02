Lula aparece na sacada de seu apartamento no ABC

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou às 11h deste domingo, 2, para um grupo de jornalistas e populares que estavam em frente ao seu prédio em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Foi sua primeira aparição pública desde que retornou ontem à noite para casa, onde foi recebido com uma festa organizada pelo PT e pelo prefeito da cidade, Luiz Marinho, que lhe entregou simbolicamente a chave da cidade.

Veja também:

'Volto para casa com a cabeça erguida', diz Lula em São Bernardo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após ouvir aos gritos seu nome, Lula apareceu na sacada do apartamento, vestindo uma camiseta regata azul escuro, sorriu e depois acenou o braço direito, por cerca de 30 segundos.

Em frente ao prédio de Lula, havia populares como Maria da Graças Leite, de 49 anos, que veio de Ribeirão Preto (SP), a quase 400 km de São Paulo, para ver o ex-presidente. A aposentada da Embratel e fundadora do PT na cidade saiu da cidade em que mora aos 30 minutos de ontem, acompanhada do filho Guilherme Batista Leite, de 20 anos, estudante e ator. "Vim aqui para receber o presidente de braços abertos. Ele merece todo o nosso carinho", diz. "E vou ser recebida por ele", acrescentou, certa de que terá um encontro com Lula.