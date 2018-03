Lula aparece de máscara após 1ª quimioterapia O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu hoje na janela de seu apartamento, em São Bernardo do Campo, usando uma máscara cirúrgica. Diagnosticado há dez dias com um tumor na laringe, Lula concluiu no sábado o primeiro ciclo de quimioterapia para se tratar da doença. Segundo os médicos, estão previstos mais dois ciclos.