Lula anuncia visitas oficiais a Bolívia e Colômbia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou à Câmara e ao Senado despacho comunicando que se ausentará do País a partir de amanhã, até domingo, para visitas oficiais para discutir investimentos e segurança. Amanhã, Lula irá à Bolívia e no fim de semana, à Colômbia. O presidente irá à cidade boliviana de Riberalta para a assinatura de protocolo de financiamento para a construção de rodovia que, no futuro, viabilizará o acesso entre Porto Velho (RO) e La Paz. Em Bogotá, na Colômbia, Lula participará, no sábado, de encontro empresarial que reunirá representantes dos dois países, e, no domingo, participará de encontro com os presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, e do Peru, Alan García, no município colombiano de Letícia. O principal tema será segurança nas fronteiras.