Lula anuncia saída de Mangabeira Unger de secretaria O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje a saída do ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Em rápida entrevista no Itamaraty, depois do anuncio de medidas de estímulo à economia, Lula disse que Mangabeira está voltando para Harvard, nos Estados Unidos, onde leciona Direito. Porém, o presidente não detalhou quando o ministro deixará formalmente o cargo.