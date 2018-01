Lula anuncia recursos para assentamentos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia hoje, em Pernambuco, a liberação de recursos para a urbanização de assentamentos em seis municípios do Estado. Também inaugura uma unidade da central de teleatendimento que vai melhorar a vida dos segurados da Previdência das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lula inicia a agenda pela manhã, no Recife, quando coloca em funcionamento o novo serviço da Previdência, que permitirá o agendamento, por meio do número 135, de consultas médicas (perícia) para a concessão do auxílio-doença. O ministro da Previdência Social, Nelson Machado, e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Valdir Moysés Simão, participam da solenidade. Futuramente, o serviço será estendido aos Estados das regiões Sul e Sudeste. Depois de visitar as instalações da central, Lula segue para Olinda, na região metropolitana do Recife, onde anuncia o repasse de R$ 74,9 milhões do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para obras de infra-estrutura (água, esgoto e luz elétrica) em assentamentos localizados no Recife, Paulista, Camaragibe, Palmares e Jaboatão dos Guararapes, além de Olinda. No total, 5.473 famílias serão beneficiadas. A cerimônia ocorre no fim da manhã, no núcleo habitacional V8, com a presença do ministro das Cidades, Márcio Fortes. Logo após, Lula deixa o Estado com destino a Brasília. Segundo a Radiobrás, ao desembarcar na Base Aérea, segue direto para a Academia de Tênis, onde participa do ato Juventude + Brasil e da abertura do 13º congresso da União da Juventude Socialista (UJS).