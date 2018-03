Lula anuncia primeira reunião do Mercosul e Asean para novembro Em visita ao Vietnã nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou para novembro, no Brasil, a primeira reunião ministerial entre o Mercosul e a Asean, organização econômica dos países do sudeste asiático. Lula pregou o reforço das parcerias Sul-Sul e destacou o ingresso do Vietnã na Organização Mundial do Comércio (OMC), ano passado, como a conquista de um "aliado importante" na disputa com os países ricos para a redução das distorções no comércio agrícola internacional. "Queremos unir nossas forças por meio do Acordo de Cooperação na Luta contra a Fome e a Pobreza que assinamos hoje", disse Lula, em declaração à imprensa, divulgada pelo Planalto. O presidente lembrou também que o Vietnã ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU, e, assim como o Brasil, defende uma multilateralidade para responder aos desafios atuais. "Juntos podemos buscar maior legitimidade dos processos decisórios internacionais", afirmou Lula, enfatizando a defesa de que o Conselho de Segurança também tenha entre seus membros permanentes países em desenvolvimento. "Sentimo-nos honrados com o apoio vietnamita para que venhamos a ocupar assento permanente em um Conselho ampliado", acrescentou.