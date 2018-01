Lula anuncia pela 3ª vez plano de desenvolvimento sustentável Ao lado do cada vez mais provável companheiro de chapa, José Alencar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que não mente em campanha e acusou os adversários de fazerem falsas promessas. Em solenidade no Palácio do Planalto, ele anunciou, pela terceira vez em dois anos, o plano de desenvolvimento sustentável da área cortada pela BR-163, no Pará. "Na campanha de 1989 fui a Santarém, quando os companheiros de fé queriam que eu assumisse o compromisso de construir a rodovia (a BR-163)", destacou. O presidente lembrou que outros governantes também prometeram a pavimentação da BR 163. "(eles ) governaram, mas não fizeram a rodovia", completou. "Eu não prometi porque era contar uma mentira. E depois de tantos anos estamos aqui falando da BR-163. Lula também observou ter concluído o gasoduto Coari-Manaus, outra obra que segundo ele foi prometida pelos antecessores. "(O gasoduto) nunca foi feito, pois nunca se levou a sério a combinação do desenvolvimento sustentável com a política correta, mesmo que demore um pouco", afirmou. "Nossa futura geração será eternamente agradecida pelo exemplo que nós vamos dar ao mundo, de como é possível sermos brasileiros e não sermos predadores." Pouco antes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez elogios à "elite", na contramão do presidente que sempre faz críticas à camada mais rica da população. "A desgraça de um país não é sua elite, é não tê-la", disse. "Vamos organizar um jantar para dizer que os empresários também agem estrategicamente e constituem na elite pensante deste País." Ela ainda agradeceu a empresários que estão fazendo vultosas doações para projetos de reservas ecológicas na Amazônia. Citou o dono da Natura e um casal do mercado financeiro que teriam doado US$ 1 milhão cada para desenvolver reservas naturais. Depois, Marina explicou em entrevista que se referia à elite de uma forma geral, independentemente de ter dinheiro e poder. Na entrevista, a ministra tentou explicar o motivo de o governo anunciar mais uma vez o projeto da BR-163. Ela negou que a solenidade fazia parte do esforço de Lula de se reeleger. "Quando assumi, o presidente pediu que pensasse nas próximas gerações e não nas próximas eleições", disse.