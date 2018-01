Lula anuncia candidatura no sábado, diz Tarso O Ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse que neste sábado, na convenção nacional do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará que será candidato à reeleição mas deixará em aberto o nome que integrará a sua chapa como vice. Segundo Tarso Genro, o vice só será definido depois, com novas negociações. Até agora, a tendência é que o vice-presidente José Alencar, ex-PL e hoje no minúsculo PRB, seja novamente companheiro de chapa de Lula, repetindo a dobradinha da campanha de 2002. O ministro comentou que, na reunião da coordenação política hoje pela manhã, foi discutida como será a agenda do presidente depois do dia 30 de junho, 90 dias antes da eleição, data máxima permitida para inaugurações, de acordo com a legislação eleitoral. Ele explicou que, durante a semana, o presidente poderá, por exemplo, fiscalizar obras, mas não inaugurar. Os fins de semana, conforme o ministro, poderiam ficar reservados à campanha eleitoral.