Lula anuncia banda larga em 55 mil escolas públicas até 2010

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira,11, que o governo irá lançar nos próximos dias um programa para levar Internet em banda larga a 55 mil escolas públicas do País. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para celebrar o início do ano letivo, Lula disse que o Brasil quer ser exemplo mundial de informática nas escolas. "Para isso, nos próximos dias estaremos lançando, em parceria com a iniciativa privada, um programa que, até 2010, levará Internet em banda larga a todas as 55 mil escolas públicas urbanas do país", disse Lula. O presidente se valeu da volta às aulas de 57 milhões de estudantes para convocar os governos e toda a sociedade ao desafio de melhorar a qualidade do ensino. "Só assim faremos nascer um novo século da educação no Brasil (...) marcado pela democratização do acesso ao conhecimento, onde o mais importante seja o mérito e a competência, e não o berço ou sobrenome", destacou.