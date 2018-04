Lula anuncia agência antitráfico em encontro com Obama

?Na Unasul (União de Nações Sul-Americanas) nós queremos criar nosso conselho de combate ao narcotráfico, para não ter ingerência dos países ricos?, contou o presidente brasileiro, em entrevista coletiva concedida após o encontro com Obama. ?Os outros países que cuidem de seus consumidores (de drogas).?

Na avaliação de Lula, os Estados Unidos precisam deixar de se comportar como ?fiscal? e olhar de forma diferente para a América Latina. ?Eles precisam nos olhar com espírito de parceria, não de fiscal que vai vigiar ou combater a luta armada?, afirmou. ?Isso não existe mais.?

De acordo com o presidente brasileiro, é preciso que os EUA compreendam que a América Latina vive hoje uma experiência de crescimento econômico e democracia. ?Embora haja divergências de visões sobre o que é democracia?, observou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.