Lula anuncia agência antitráfico O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ao colega americano Barack Obama, durante encontro ontem na Casa Branca, que os países da América Latina vão criar sua própria agência de combate ao narcotráfico. O objetivo, segundo ele, é evitar que haja "ingerência" externa no tratamento dessa questão. "Na Unasul (União de Nações Sul-Americanas) nós queremos criar nosso conselho de combate ao narcotráfico, para não ter ingerência dos países ricos", contou o presidente brasileiro, em entrevista coletiva concedida após o encontro com Obama. "Os outros países que cuidem de seus consumidores (de drogas)." Na avaliação de Lula, os EUA precisam deixar de se comportar como "fiscal" e olhar de forma diferente para a América Latina. "Eles precisam nos olhar com espírito de parceria, não de fiscal que vai vigiar ou combater a luta armada", afirmou. "Isso não existe mais." De acordo com o presidente brasileiro, é preciso que os Estados Unidos compreendam que a América Latina vive hoje uma experiência de crescimento econômico e democracia. "Embora haja divergências de visões sobre o que é democracia", observou.