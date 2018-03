Lula antecipa volta a Brasília após check-up no sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar neste sábado, 30, para Brasília, após fazer um check-up, no Incor, em São Paulo. A bateria de exames está prevista para começar às 8h e deve durar três horas. A previsão é de que ele passe o final de semana descansando em Brasília, depois da crise de hipertensão que teve em Recife, na noite de quarta-feira, 27.

Veja também:

Lula passará por avaliações médicas hoje e amanhã

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assessor de Obama liga para saber notícias sobre saúde de Lula

Lugo e Uribe ligam para desejar melhoras a Lula

Internação de Lula repercute na imprensa internacional

Leia o que foi dito sobre o problema de saúde de Lula

A agenda do presidente para a próxima semana foi alterada para reduzir os compromissos. As assessorias vão evitar atender a tantas demandas regionais, reduzindo os compromissos que Lula tem cumprido nas viagens. Com isso, foi cancelada a viagem que ele faria a São Paulo, na quarta-feira, 3, quando iria ao bairro de Paraisópolis visitar rádios comunitárias e participar, em São Bernardo, de cerimônia de territórios da paz.

Foi mantida a viagem ao Rio de Janeiro, também agendada para quarta-feira, quando o presidente fará uma visita, às 11h, ao túnel de passagem do Gasoduto Gasduc 3. Depois, em Macaé, Lula participará da cerimônia de inauguração do gasoduto Cabiúnas.

Também está confirmada a viagem do presidente a Porto Alegre, na sexta-feira, 5, onde ele participará, às 15h, da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Tecnologia Avançada. Antes, ele fará um sobrevoo para ver obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de habitação na região metropolitana de Porto Alegre.

No final do mês de fevereiro, estão previstas algumas viagens internacionais para o presidente, começando pelo México, nos dias 22 e 23; depois El Salvador, Cuba e Haiti. No dia 1º de março, Lula deverá participar da cerimônia de posse do presidente do Uruguai, Jose Mujica.