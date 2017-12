Lula analisa Carlos Lupi e Manoel Dias para Previdência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva analisa como alternativas para assumir a pasta da Previdência os nomes de Carlos Lupi e de Manoel Dias, presidente e secretário respectivamente do PDT. A informação é do novo ministro de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia. Em entrevista nesta sexta-feira no Palácio do Planalto, o ministro de Relações Institucionais disse que o presidente Lula deverá completar a equipe ministerial do segundo mandato até o final deste mês. "Acredito que até o final deste mês vamos ter tudo equacionado", afirmou. Lula, segundo Mares Guia, ainda criou uma coordenação formada por três ministros para definir os nomes de cargos importantes do segundo escalão e de empresas estatais. O grupo será formado por Mares Guia e pelos ministros Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rousseff (Casa Civil). Diálogo O ministro da Justiça, Tarso Genro, acredita que seu substituto no Ministério de Relações Institucionais não terá problemas para dialogar com o PT nem com qualquer outro partido. A afirmação foi feita em resposta a perguntas de jornalistas sobre uma suposta insatisfação no PT com a perda do comando da articulação política do governo para o PTB de Mares Guia. "O PT já entendeu o que é, profundamente, o espírito de uma coalizão política e sabe que o presidente move as peças do ministério de acordo com essa visão", disse Tarso. O ministro afirmou ter certeza de que Mares Guia "terá do PT um apoio extraordinário". Ao ser questionado se estava feliz com a possibilidade de reajuste nos salários dos ministros prevista em projeto de lei que tramita na Câmara , Tarso respondeu, bem-humorado, que "reajuste a gente só fica feliz quando vê, e não quando ameaça."