Lula alfineta oposição e reclama de 'ociosidade' Após uma inspeção às obras de concretagem do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma rápida entrevista, aumentou o tom de suas críticas ao PSDB e ao governador de São Paulo, José Serra. Ao ser questionado sobre as críticas feitas pela oposição ao caráter eleitoreiro da viagem e ao projeto de transposição do São Francisco, Lula afirmou: "A pior coisa é a ociosidade. Um bando de homens sem ter o que fazer é uma desgraça". Na entrevista, Lula afirmou: "eles devem olhar o que estão fazendo. Mas também não vou esperar que a oposição reconheça o que estou fazendo".