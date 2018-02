Lula agradece réu do mensalão em inauguração em SP Um dos réus do escândalo do mensalão, Luiz Carlos da Silva (PT-SP), o Professor Luizinho, ex-deputado federal e antigo líder do governo na Câmara dos Deputados em 2004, foi amplamente citado durante a inauguração o campus da Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, evento no qual esteve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, ao iniciar o seu discurso, começou fazendo referências a seus acompanhantes e o citou também: "Meu caro companheiro, Professor Luizinho, a quem nós devemos muito dessa universidade". Luizinho compareceu à cerimônia, mas não subiu ao palco com Lula, o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT). Luizinho concorre nessas eleições ao cargo de vereador na cidade de Santo André e pela legislação eleitoral não pode subir em palanques em inaugurações de obras. Mas isso não evitou que seu nome fosse destacado diversas vezes na cerimônia. O ministro Haddad e o prefeito de Santo André, João Avamileno (PT), também agradeceram Professor Luizinho. Professor Luizinho foi incluído como réu no caso do mensalão porque a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios identificou, em documentos do Banco Rural, saque feito por um dos assessores de seu escritório político em 2003.