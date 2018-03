Lula afirma que 'nem Serra' acredita em relação de PT com Farc

CAETÉS, PE - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 23, que "nem Serra" acredita na ligação, propagada pelos tucanos, do PT com as Farcs. "É bobagem", afirmou Lula, durante visita a Caetés (PE). "As pessoas podem não gostar do PT, ter divergências com o PT, mas achar que o PT tem ligação com as Farc é não conhecer sequer a história do Foro de São Paulo, que coordenamos por mais de dez anos e as Farc nunca tiveram participação."

Lula afirmou que lamenta as declarações de José Serra. "Lamento. Um homem que tem o passado que Serra tem e que foi muitas vezes vitima de mentiras e leviandades esteja utilizando instrumento de que já foi vítima para atacar o PT." Sobre a disputa entre Venezuela e Colômbia, Lula disse que isso não influencia a eleição no Brasil. "O que vai influenciar é a competência dos candidatos, a proposta e o apoio." Por fim, disse que "Dilma está no ponto".