Lula afirma que Fidel está com 'saúde impecável' Quase 5 anos depois de sua última visita a Havana, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reencontrou-se ontem com o presidente Fidel Castro, afastado do governo há um ano e meio por motivos de saúde. Lula não escondeu a emoção e disse que ele está pronto para reassumir o cargo. ?Eu penso que Fidel está pronto para assumir o papel político que ele tem em Cuba e que tem na história, no mundo globalizado?, afirmou, ao voltar do encontro. Lula contou que conversou duas horas e meia com Fidel Castro sobre todos os assuntos possíveis. ?É um homem que está com uma lucidez incrível, uma saúde impecável. Se um dia eu ficar doente, quero ter a mesma capacidade de falar que teve o Fidel comigo, porque nessas duas horas e meia em que conversamos Fidel falou duas horas e eu falei meia?, brincou. A reunião foi cercada de mistério e só ocorreu no fim do dia, menos de três horas antes de Lula voltar ao Brasil. Ele saiu às 16h40 junto com o chefe da segurança do Planalto, general Gonçalves Dias, e o médico da Presidência, Cléber Ferreira. Um comboio de cubanos os acompanhou no trajeto até o local onde o presidente cubano se encontra, que é mantido em sigilo.