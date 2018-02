Lula afirma estar otimista com sua sucessão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira que está confiante com a possibilidade de conseguir eleger seu sucessor, em 2010. Entre os integrantes do Executivo, a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, é a mais cotada para ser a candidata do governo na eleição à Presidência da República. A ministra é a responsável pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Estamos convencidos de que podemos fazer a nossa sucessão", discursou o presidente a uma platéia de sindicalistas, durante a cerimônia do 20o aniversário da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Antes de ser eleito, Lula foi líder sindical dessa categoria. O presidente disse que seu governo conquistará nos próximos dois anos mais avanços na economia, mas reconheceu que o crescimento econômico causou a falta de mão-de-obra qualificada. "Esse é um bom problema", comentou, antes de garantir que o governo está trabalhando para atender essa demanda. Lula também voltou a dizer que os trabalhadores devem aproveitar o bom momento econômico do país para reivindicar aos patrões melhorias salariais e de qualidade de trabalho. "A hora de brigar é essa. A economia está crescendo, as empresas estão crescendo." O presidente aproveitou para prestar solidariedade ao deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), suspeito de participar de esquema de desvio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O parlamentar, que é presidente da Força Sindical, dividiu o palco do evento com o presidente e demais líderes sindicais. "O que aconteceu com o Paulinho já aconteceu com outros. A única coisa que peço para todo mundo é que, na hora em que entrar a dificuldade pela porta, não joguemos a dignidade pela janela. O direito de andar de cabeça erguida é uma coisa que não tem preço", ressaltou. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, reforçou o coro: "Estou contigo em todas as lutas, em todos os momentos". O Conselho de Ética da Câmara apura as denúncias contra o deputado. (Reportagem de Fernando Exman)