Lula afasta risco energético e critica 'pessimistas' Ao dar posse ao novo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira que o Brasil pode crescer até mais de 5 por cento sem o risco de sofrer problemas com energia. "Você vai perceber que estamos preparados para crescer 5 por cento e até um pouco mais sem problemas de energia", disse Lula dirigindo-se ao novo ministro. O presidente deu a entender que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciará dados positivos sobre energia no balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que fará na terça-feira. "Com a sua experiência política, você terá uma surpresa extraordinária quando tiver acesso a todas as obras de energia que estão acontecendo no país", afirmou Lula, pouco depois de comentar que já vira os dados que Dilma apresentará na terça-feira. Lula criticou os "pessimistas" que alardeiam riscos energéticos, injustificáveis em sua opinião. "Há duas hipóteses: ou não querem que as coisas aconteçam nesse país ou parece que querem contribuir para o aumento do preço da energia", atacou. (Texto de Mair Pena Neto)