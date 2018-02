Lula admite aproveitar Hubner em outro cargo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro hoje que poderá acolher Nelson Hubner em outro cargo no governo. Desde maio do ano passado, Hubner ocupava interinamente o ministério de Minas e Energia. "Quando você voltar de suas férias, de discutir o destino da família, vamos conversar porque você pode participar de qualquer lugar nesse governo, nesse País", disse o presidente na posse do novo ministro da pasta, Edison Lobão, no Planalto. Lula disse que Hubner, "um companheiro de primeira hora", foi o ministro interino mais longo de seu governo. Ele assumiu o cargo após o afastamento do então ministro Silas Rondeau, acusado de ter se beneficiado de um suposto esquema de fraude em licitações de obras públicas, investigado pela Polícia Federal (PF) na Operação Navalha.