Lula acusa TVs e jornais de agirem 'de má-fé' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a imprensa, hoje, na abertura do programa Territórios da Cidadania, realizado em Brasília. Como na campanha pela reeleição, em 2006, Lula acusou as emissoras de TV e jornais de agirem com má-fé, ao darem informações erradas sobre o seu governo, referindo-se ao noticiário dos últimos dias a respeito de inaugurações de obras. "É triste quando as pessoas têm dois olhos bons e não querem enxergar. Têm a oportunidade de escrever a coisa certa e escrevem errado", disse Lula.