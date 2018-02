Lula acredita que acordo sobre Rodada de Doha está próximo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que a conclusão de um acordo sobre a Rodada de Doha de negociações comerciais se aproxima. "Ainda não está decidido nada. Eu penso que nós estamos perto disso", afirmou Lula durante seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente". "A Índia faz parte do G20, a África do Sul faz parte do G20, e nós temos interesse em que a Rodada de Doha termine com um acordo em que os países pobres sejam os ganhadores desse processo", disse o presidente, reforçando a mensagem dada durante a 2a Cúpula do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, que pede prioridade para a retomada da Rodada de Doha. "Está um pouco difícil porque o subsídio da agricultura americana está muito alto. E depois nós temos a União Européia, que ainda não definiu os seus produtos agrícolas sensíveis, ou seja, quais os números que eles vão utilizar", acrescentou. Para Lula, as nações mais pobres não podem ser prejudicadas nas negociações promovidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). "Não podemos, enquanto países em desenvolvimento, abrir mão do nosso crescimento interno, do crescimento da nossa indústria e não ganhar nada na agricultura."