Lula acredita em candidatura única do governo O presidente de honra e pré-candidado do PT à sucessão presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou hoje acreditar que PSDB, PFL e PMDB disputarão juntos a eleição. Ele declarou achar que o pré-candidato tucano, José Serra, vai crescer nas pesquisas e classificou de "pirotecnia" a pré-candidatura da pefelista Roseana Sarney. Segundo ele, o quadro político do País deverá mudar muito até abril. "Acho que dificilmente PFL e PMDB terão candidaturas separadas", afirmou Lula, após participar da cerimônia de posse da nova diretoria da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Alguma coisa vai acontecer, e eles (os partidos governistas) devem sair juntos, porque o governo sabe que, quanto mais eles se dividirem, mais chance a oposição tem de ganhar as eleições.