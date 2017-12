Lula acorda cedo, despista a imprensa e vai para o Guarujá Depois de uma agenda carregada na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acordou bem cedo neste sábado e despistou os jornalistas que fazem plantão em frente ao apartamento dele, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo informações da assessoria da presidência Lula está no Guarujá, no litoral sul paulista, para compromissos reservados. Ele ficará até domingo no Forte dos Andradas, construído no alto do morro do Monduba, uma área restrita do Exército. Técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego disseram que o presidente saiu de casa entre 6h e 6h30 e seguiu direto para um heliponto na região. Os técnico das CET reclamaram que, apesar do pedido da Presidência da República, Lula não utilizou o esquema de trânsito montado de madrugada para o deslocamento dele. No prédio onde mora o presidente, a única informação é de que ele saiu acompanhado dos seguranças. O porteiro disse que não estava autorizado a informar o destino do presidente. A agenda do presidente não previa compromissos oficiais neste sábado e domingo. "O presidente Lula passa o final de semana (29 e 30/04) em São Bernardo do Campo, SP, sem compromissos oficiais", diz o informe da Secretaria de Imprensa e Divulgação. No domingo, ele fará, às 21h, um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre o Dia do Trabalhador. De acordo com a assessoria, ele "homenageará os trabalhadores pela contribuição que estes têm dado ao desenvolvimento do País. , e que permitiu ao Brasil iniciar a superação de deficiências estruturais e ingressar na rota do crescimento sustentável". Não foi informado se o programa já foi gravado. No feriado de segunda-feira, Lula participará da missa em homenagem ao Dia do Trabalhador, às 9h, na igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo.