Lula aconselha Dilma a não responder a provocações O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a presidenciável petista, a ex-ministra Dilma Rousseff, não deve responder a provocações do candidato tucano, José Serra, e reiterou a acusação de que os adversários utilizam do "jogo rasteiro" durante as eleições. "Participei de cinco eleições, vocês nunca viram em uma campanha minha qualquer jogo rasteiro. Agora, tem gente que é especialista nisso no Brasil e vocês sabem que são. Não somos nós", afirmou, sem citar nomes e se referindo à suposta investigação encomendada por petistas contra políticos do PSDB.