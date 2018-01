Lula: acho que Serra não seria um bom treinador

O presidente disse que "não basta ser bom de bola, tem que saber trabalhar em equipe, porque o jogo não se ganha sozinho, tem que saber que, dos onze jogadores em campo, cada um tem sua tarefa".

Lula reiterou a tese desenvolvida ontem, ao minimizar uma possível chapa José Serra-Aécio Neves na disputa presidencial, de que dois craques não devem ser escalados para o mesmo time. "Muitas vezes você vê um técnico colocar, no desespero, três atacantes. Não dá certo. Eles trombam entre eles. Dois Garrinchas em campo não dão certo. Um vai ficar sem bola porque o outro vai ficar com a bola o tempo inteiro. Também é melhor ficar com um Pelé só, porque dois iriam trombar", afirmou Lula.