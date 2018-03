Lula acha que Dilma vence no primeiro turno, diz Sarney "O presidente está bastante animado com os resultados da ministra Dilma Rousseff nas pesquisas, crente da sua eleição no primeiro turno", afirmou hoje o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), ao relatar conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.