'Lula acha a careca dele mais bonita', diz Dilma a Chávez

SÃO PAULO - Em viagem para a Venezuela, a presidente Dilma Rousseff levou um recado muito bem humorado de Lula ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, ambos diagnosticados com câncer. A calvície de Chávez resultante da quimioterapia pela qual trata a doença virou motivo de risos durante o encontro entre ele e Dilma em Caracas e alvo de uma comparação de Lula, que afirmou ter uma careca mais bonita que a do presidente venezuelano, de acordo com a BBC.

Ainda segundo a agência, assim que chegou Palácio de Miraflores, Dilma cumprimentou Chávez com um carinho em sua cabeça, ao notar que a calvície provocada pela quimioterapia está cedendo lugar aos primeiros fios de cabelo. Chávez foi diagnosticado com câncer no final de junho.

O ex-presidente Lula foi diagnosticado no final de outubro com um tumor na laringe, após passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula já realizou duas sessões de quimioterapia e raspou a barba e o cabelo no dia 16 de novembro.