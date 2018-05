Lula acerta indicação de Toffoli para o STF O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou hoje a indicação do advogado-geral da União, José Antonio Toffoli, para ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada por Carlos Alberto Menezes Direito, morto há cerca de duas semanas, vítima de câncer no pâncreas. Os detalhes foram acertados hoje, na audiência de Toffoli com o presidente, no Centro Cultural Banco do Brasil. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pelo plenário da Casa, Tofolli será o nono indicado pelo presidente para o Supremo e o oitavo do total de 11 ministros da Corte.