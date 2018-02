Lula acerta ajuda da Petrobras na exploração de petróleo em Cuba O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu linhas de crédito a Cuba e o compromisso de ajuda na busca de petróleo na costa da ilha, localizada no Golfo do México. O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, que acompanha Lula na viagem, disse a jornalistas que a estatal estava adquirindo e analisando dados sísmicos, mas não identificou os blocos. As águas cubanas do Golfo do México estão sendo ofertadas para exploração, e seis empresas estrangeiras já contrataram 24 dos 59 blocos. A Petrobras e a estatal cubana de petróleo Cupet acertaram estudar a formação de uma associação para construir uma fábrica de lubrificantes em Cuba, um projeto que estava em discussão há anos. Lula jantou com o atual presidente Raúl Castro após chegar em Havana, na segunda-feira à noite, e voltou a encontrar o dirigente em reunião privada no Palácio da Revolução, na terça-feira, onde assinaram uma sépie de acordos para impulsionar os laços econômicos. O Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig), que acompanha as operações do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), aprovou um crédito para a compra de alimentos brasileiros por Cuba e a expansão e modernização da mina de níquel Che Guevara. No total, o Brasil ofereceu a Cuba mais de 1 bilhão de dólares em linhas de crédito para a compra de bens e serviços brasileiros em áreas como construção de estradas, indústria açucareira, setor hoteleiro e biotecnologia. Um acordo concreto que saiu da visita de Lula foi a licença do medicamento interferon para a pesquisa em medicina tropical da Fundação Oswaldo Cruz. Cuba é um dos seis países do mundo que produzem o interferon. O encontro de Lula com Fidel Castro durante a visita de 24 horas continua incerto. O líder cubano, 81 anos, não aparece em público desde que foi submetido a uma cirurgia de intestino que o forçou a transferir o poder para o irmão Raúl, em julho de 2006.